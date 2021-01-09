Su krizine karşı, devir tasarruf devri! - Son Dakika

Su krizine karşı, devir tasarruf devri!

09.01.2021 07:41
Su krizine karşı, devir tasarruf devri!, System.String[]

Son 10 yılın en kurak sonbaharını yaşadık.

Son 10 yılın en kurak sonbaharını yaşadık. Yağışlar kış normallerinin de altında seyretmeye devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların birçoğu kuruyor. Üstelik Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin yedi bölgesinde de olağanüstü bir kuraklık yaşanıyor.

WWF Türkiye/ Doğal Hayatı Koruma Vakfı Genel Müdürü Aslı Pasinli'ye göre iklim değişikliğinin temel sebepleri karbon salınımı ve doğa tahribatı. Akdeniz havzası iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek coğrafyalardan biri. Pasinli "Ancak" diyor: "Türkiye'deki kuraklığın tek nedeni iklim değişikliği değil. Suyu en çok kullandığımız sektör yüzde 73'lük payla tarım. ve verimsiz kullanılıyor. Evlerde tüketilen suyunsa yaklaşık yüzde 26'sı tuvaletlerde, yüzde 22'si çamaşır makinelerinde, yüzde 17'si duşta, yüzde 16'sı musluklarda, yüzde 2'si banyo küvetlerinde ve yüzde 3'ü diğer alanlarda kullanılıyor. Yüzde 14'lük kısımsa tesisatlardaki sızıntılarda kaybediliyor. Tüm bu miktarları azaltmak ve suyumuzu daha akılcı kullanmak elimizde."

NELER YAPABİLİRİZ?

Banyoda

Bir musluktan dakikada 14 litre su akar. Ellerinizi yıkarken, dişlerinizi fırçalarken ve tıraş olurken musluğu kapatın.

Su tasarrufu sağlayan duş başlıklarını tercih edin. Musluklara perlatör takın.

Sifonlarda küçük hazne tercih ederek yılda ortalama 3 bin 750 litre su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Duş süresini mümkün olduğunca kısa tutun.

Sıcak su borularını yalıtkan malzemeyle kaplatın.

Mutfakta

Bulaşıkları elde değil, makinede yıkayın. Tam dolmadan çalıştırmayın.

Bulaşıkları elde yıkamak gerektiğinde su dolu bir leğen kullanın.

Sebze ve meyveleri akan suda değil, su dolu bir kasede yıkayın. Sonra bu suyla bitkilerinizi sulayın.

Dondurulmuş yiyecekleri suyun altında tutarak çözdürmek yerine önceden buzluktan indirin.

Bahçede

Bitki sulamak için çok su tüketen fıskiyeler yerine yağmurlama ya da damla sulama gibi yöntemleri tercih edin.

Bahçenizi sabahın erken saatlerinde ya da gece sulayın, böylece suyun buharlaşarak boşa harcanmasının önüne geçin.

Bahçenize bir fıçı yerleştirerek yağmur suyu depolayın.

Bahçenizi, sıcak suyun gelmesini beklerken akan soğuk suları biriktirip sulayabilirsiniz.

Su krizine karşı, devir tasarruf devri!

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Su krizine karşı, devir tasarruf devri! - Son Dakika Magazin


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