Su kuyusu açan DSİ işçilerinin soğuk havada zorlu mesaisi - Son Dakika

MUŞ'un içme suyu temini için 24 saat vardiyalı çalışarak kuyu açan Devlet Su İşleri (DSİ) işçileri zorlu arazide, dondurucu soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Diyarbakır'dan Muş'a görevli olarak gelen 12 kişiden oluşan DSİ personeli, kentin içme suyunu karşılamak için eski oto gar maevkiinde sondaj çalışması başlattı. Bölgede kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi, DSİ çalışanlarını olumsuz yönde etkiliyor. 24 saat vardiyalı olarak makine başında çalışan işçiler, soğuktan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

DSİ Diyarbakır 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nden su kuyusu açmak için Muş'a geldiklerini anlatan Ahmet Esin, "Muş'un içme suyu temini için buradayız. Eski otogarın orada bir su kuyusu açtık. Hava şartları o zaman iyiydi. Fakat bir hafta içerisinde şartlar değişti. 24 saat kesintisiz olarak sondajı durdurmadan çalışıyoruz. Mecburen dışarıda ateş yakıyoruz. Arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak ısınıyoruz. Makine yakıtlarımızda soğuktan dolayı kısmen donuyor. Geceleyin buranın soğuğu ve ayazı eksi 20'yi buluyor. Burada 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Sistemi durdurduğumuz zaman kilitleniyor ve sistemi devreye almamız bir günümüzü alıyor" diye konuştu.

Muş'un su ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını ifade eden personellerden Yaşar Yurteli ise "Muş'ta su ihtiyacı için 7 kuyu açacağız. Soğuk hava şartlarında çalışıyoruz. Üşümemek için çalıştığımız yere yakın bir alanda ateş yakıyoruz ve bu şekilde ısınmaya çalışıyoruz. Yerde kar ile birilkte dondurucu soğuk var. Özellikle geceleri çok soğuk oluyor" dedi.