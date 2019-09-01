Son Dakika Haberleri: Su kuyusu kazarken, toprak altında kaldı
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Su kuyusu kazarken, toprak altında kaldı

12 saat önce

BARTIN'a bağlı Akağaç Köyünde su kuyusu kazarken oluşan göçük nedeniyle toprak yığını altında kalan Engin Sezgin (38), köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

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BARTIN'a bağlı Akağaç Köyünde su kuyusu kazarken oluşan göçük nedeniyle toprak yığını altında kalan Engin Sezgin (38), köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Sezgin, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Akağaç Köyü'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Engin Sezgin, bahçesinde su kuyusu kazdığı sırada biriken toprağın üzerinde çökmesi sonucu altında kaldı. Yaklaşık 3 metre derinlikte toprak altında kalan Sezgin için köylüler seferber oldu. sezgin, köylülerin çabaları sonucu toprak yığını altında kurtarıldı. Ağır yaralanan Sezgin, ihbar üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sezgin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Bu arada köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


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Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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