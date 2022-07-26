Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

26.07.2022 13:54
Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde su kuyusuna düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, üzeri açık su kuyusu içerisinde 2 köpeğin mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, köpekleri kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye erleri Hüseyin Altıntaş ve Hasan Özesen tarafından kurtarılan köpekler, doğaya salındı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Su kuyusuna düşen 2 köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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