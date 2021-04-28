Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarıldı

KİLİS - Kilis'te, bir ikametin su kuyusuna düşen 2 yavru kedi kurtarılarak anneleriyle buluşturuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta Filistinli bir ailenin beslediği 2 yavru kedi evin havalandırma alanında bulunan su kuyusuna düştü. Kedilerin sesini duyan aile durumu İtfaiye ile AFAD ekiplerine bildirdi. 25 metre derinliğindeki su kuyusuna İtfaiye tarafından kurulan özel bir düzenekle inen AFAD görevlisi iki yavru kediyi çuvala koyarak çıkardı. AFAD görevlileri ile itfaiye ekipleri tarafından sağ selim çıkarılan 2 yavru kedi anneleriyle bir araya geldi. Filistinli aile itfaiye ile AFAD ekiplerini teşekkür ettiler.