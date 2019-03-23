Su Kuyusuna Düşen 3 Yaşındaki Kuzenler Öldü
1 saat önce
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen ikisi de 3 yaşındaki amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız yaşamını yitirdi.
SİVAS'ın Yıldızeli
ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen ikisi de 3 yaşındaki amca çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen Yıldız yaşamını yitirdi.
İncetaş köyünde meydana gelen olayda, İsmail Yıldız
ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldız
'ın aynı yaştaki çocukları Hiranur ve Hüseyin Eymen, ev yakınlarında oyun oynarken bir anda ortadan kayboldu. Durumu fark eden yakınları köyde 2 çocuğu aramaya başladı. Arama çalışmaları sırasında çocuklar üstü açık olan su kuyusunda hareketsiz halde yatarken bulundu. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hiranur ve Hüseyin Eymen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastana morguna konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 06:45 Kaynak: DHA
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