Su kuyusuna düşen at için seferber oldular - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Darboğaz mevkiinde Ferman Çiçek'e ait at su kuyusuna düştü. At sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Germencik İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Beş metrelik kuyuya düşen at, iş makinesine bağlanan halat yardımı ile kuyudan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. At sahibi Ferman Çiçek, atını kurtaran ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

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