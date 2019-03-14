Su Kuyusuna Düşen At Kurtarıldı
1 saat önce
Kilis'te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.
Kilis
'te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akpınar
İçeri Bahçe
mevkiinde Tahir Karabalık'a ait at suyu kuyusuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye personeli 10 metre derinlikteki kuyuya inerek atı halata bağladı. Halat yardımıyla kuyudan çıkartılan at sahibine teslim edildi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
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