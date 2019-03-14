Son Dakika Haberleri: Su Kuyusuna Düşen At Kurtarıldı

Su Kuyusuna Düşen At Kurtarıldı

1 saat önce

Kilis'te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.

Su Kuyusuna Düşen At Kurtarıldı, System.String[]
Kilis'te 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin başaralı operasyonu sonucu kuyudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akpınar İçeri Bahçe mevkiinde Tahir Karabalık'a ait at suyu kuyusuna düştü. Olay yerine çağrılan itfaiye personeli 10 metre derinlikteki kuyuya inerek atı halata bağladı. Halat yardımıyla kuyudan çıkartılan at sahibine teslim edildi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kilis, 3. Sayfa
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