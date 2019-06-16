Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen baba oğlu itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen baba oğlu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Su kuyusuna düşen baba oğlu itfaiye kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen baba ve oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Paşa Mahallesi Barbaros Caddesi 10. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Doğan Anaz ve oğlu Gökhan Anaz, apartmanın bahçesinde bakım çalışması yaparken üzerine bastıkları beton kapak çöktü.
Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen baba ve oğlunun yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakika kuyuda mahsur kalan 2 kişiyi kısa sürede kuyudan çıkardı.
Yaralanan baba ve oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, Güncel
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