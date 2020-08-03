Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti
İtfaiye aracı ile kuyudan yaşamını yitirenleri çıkarma çalışmaları Hayatını kaybedenlerin yakınları ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti.
İtfaiye aracı ile kuyudan yaşamını yitirenleri çıkarma çalışmaları
Hayatını kaybedenlerin yakınları ADANA - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti.
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3.08.2020 17:09:05. #1.13#
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