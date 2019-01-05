Son Dakika Haberleri: Su Kuyusuna Düşen Boğa, Kurtarıldı

Su Kuyusuna Düşen Boğa, Kurtarıldı

2 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su Kuyusuna Düşen Boğa, Kurtarıldı, System.String[]
AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dorumlar Mahallesi'nde Nuri Ülker'e ait büyükbay hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:14 Kaynak: DHA

İtfaiye, Çine, Aydın, Güncel
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