Su Kuyusuna Düşen Boğa, Kurtarıldı
2 saat önce
AYDIN'ın Çine ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
AYDIN'ın Çine
ilçesindeki kuruyan su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dorumlar Mahallesi'nde Nuri Ülker'e ait büyükbay hayvan, bugün sabah saatlerinde, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuruyan su kuyusuna düştü. Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne gelen ihbar üzerine ekipler, boğayı kurtarmak için harekete geçti. Mahalleye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla hayvanı kurtardı. Veteriner hekim tarafından kontrol edilen hayvan, sahibine teslim edildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:14 Kaynak: DHA
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