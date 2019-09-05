Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul bahçesindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul bahçesindeki su kuyusuna düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ortaokulu bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyuya merdivenle inerek çocuğu çıkardı.

Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bana'nın arkadaşı Tolga Kocaman, arkadaşının, bahçede oynarken üzerine bastığı demir kuyu kapağının çökmesi sonucu kuyuya düştüğünü söyledi.

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:38 Kaynak: AA
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