Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

27 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde su kuyusuna düşen 6 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı kırsalda yer alan Karahüyük Mahallesi'nde evlerinin önündeki boşluk alanda arkadaşlarıyla oynayan Muhammet Bozkurt (6), içi su dolu kuyuya düştü.

Bozkurt'un ailesi durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kuyuya inerek beline bağladıkları halatla Muhammet'i bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Bozkurt'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Su kuyusu ise itfaiye ekiplerince kapatıldı.

Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi
Avrupa Birliği'ni mülteci korkusu sardı: Türkiye ile konuşmaktan başka çare yok Fırat Nehri'ne seyyar köprü sevkiyatı yapıldı AK Parti'den, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal sözlerine tepki: Kim yanımızda, kim karşımızda unutmayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 12:49:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]