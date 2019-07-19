Su kuyusuna düşen dana kurtarıldı
1 saat önce
Dananın kuyudan çıkarılması -Olay yerinden detaylar MERSİN - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 Kaynak: AA
-Dananın kuyudan çıkarılması
-Olay yerinden detaylar MERSİN - Mersin
'in Çamlıyayla
ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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