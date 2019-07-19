Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen dana kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen dana kurtarıldı

1 saat önce

Dananın kuyudan çıkarılması -Olay yerinden detaylar MERSİN - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

-Dananın kuyudan çıkarılması
-Olay yerinden detaylar MERSİN - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Su kuyusuna düşen dana kurtarıldı
Çamlıyayla, İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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