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Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

7 saat önce

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldıKIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 8 metrelik su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekiplerince 3 saatlik operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesine bağlı Kıyıhalilinceli köyünde besicilerin hayvanlarını otlatan çoban, akşam saatlerinde köye döndüğünde besicilerden Fuat Eşer'e ait düvenin olmadığını fark etti. Hayvanların otlatıldığı arazide yapılan arama sonucunda düve, 8 metrelik su kuyusunda bulundu.

Düveyi düştüğü kuyudan kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler, düveyi halat yardımı 3 saatlik yapılan operasyona kurtardı.

Su kuyusuna düşen düve, 3 saatlik operasyonla kurtarıldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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