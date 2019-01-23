Su Kuyusuna Düşen Eşek Kurtarıldı
40 dakika önce
Batman'da su kuyusuna düşen eşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla 4 saatte kurtarıldı.
Batman'da su kuyusuna düşen eşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla 4 saatte kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Kantar Köprüsü mevkisinde su kuyusuna düştüğü belirlenen bir eşek için sahibinin haber vermesi üzerine kurtarma operasyonu başlatıldı. Eşeğin düştüğü su kuyusunun bulunduğu Kantar Köprüsü mevkisine gelen AFAD ve İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonrası eşeği düştüğü yerden kurtardı. Düştüğü su kuyusunda şans eseri yaralanmayan eşek sahibine teslim edildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:18 Kaynak: İHA
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