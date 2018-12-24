Su Kuyusuna Düşen Görme Engelli Genç Hayatını Kaybetti
59 dakika önce
- Su kuyusuna düşen görme engelli genç hayatını kaybettiBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde görme, konuşma ve işitme engelli bir kişi su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.
- Su kuyusuna düşen görme engelli genç hayatını kaybetti
BURSA - Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde görme, konuşma ve işitme engelli bir kişi su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.
Olay Engürücük Mahallesi
'nde meydana geldi. Görme, işitme ve konuşma engelli İsmail Akar
(34), köyün meydanında kapağı açık unutulan su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ancak 6 metrelik kuyudan Akar'ı çıkaramayan vatandaşlar yardım istedi. İhbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmasının ardından kuyudan çıkartılan talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma
olayla alakalı tahkikat başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:15 Kaynak: İHA
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