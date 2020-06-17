Su kuyusuna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Bilecik'te yaklaşık 5 metrelik su kuyusuna düşen ineği, bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde Mustafa Dur, arazisinde otlattığı ineğinin kullanılmayan su kuyusuna düştüğünü itfaiye ekiplerine bildirdi.

Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği halatla bağlayarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

İneğin sahibi Mustafa Dur, ekiplere teşekkür ederek, "Hayvanım geri geri gittiği esnada su kuyusuna düştü, kendi imkanlarımla çıkartamayınca ekiplere haber verdim. Çok şükür ineği sağ salim kurtardık, teşekkür ediyorum." diye konuştu.