Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Keçikuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ramazan Yüksekkaya'ya ait inek merada otlarken kuyuya düştü. Yüksekkaya ve mahalle sakinlerinin kurtarma çabası sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Kuyuya inen ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından ineği iş makinesi yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılma anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kaydedildi.