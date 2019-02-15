Son Dakika Haberleri: Su Kuyusuna Düşen İnek 4 Saatte Kurtarıldı

Su Kuyusuna Düşen İnek 4 Saatte Kurtarıldı

7 dakika önce

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, su kuyusuna düşen inek AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Su Kuyusuna Düşen İnek 4 Saatte Kurtarıldı, System.String[]
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, su kuyusuna düşen inek AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi'ndeki boş bir tarlada dolaşan inek, 8 metrelik su kuyusuna düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Girişinin dar olması nedeniyle iş makinesiyle genişletilen kuyuya giren ekipler, ineği halatla bağladı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın arından inek, kuyudan çıkarıldı.

İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Bursa, AFAD, Güncel
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