Su kuyusuna düşen inek, 40 dakikalık çalışmayla kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Aynur Yıldırım'ın tek geçim kaynağı inek, kullanılmayan su kuyusuna düştü. İhbarla olay yerine gelen ekipler, 40 dakikalık çalışmayla ineği düştüğü kuyudan kepçe yardımı ile kurtardı.

Olay Karakoçan ilçesine bağlı Köryusuf köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur Yıldırım'ın ineği kullanılmayan ve üzeri saclarla kapatılan su kuyusundan geçerken düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, içinde su bulunan kuyuya indi. İneği iple bağlayan ekipler, düştüğü kuyudan kepçe yardımı ile hayvanı çıkardı.

İnek, sahibine teslim edilirken Yıldırım, desteklerinden dolayı ekipleri teşekkür etti.