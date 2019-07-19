Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

1 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 'Karakız' adlı ineğinin su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi.

Temel Kurnaz adlı vatandaşın talebi üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu düştüğü 5 metrelik su kuyusunda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN
İtfaiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 yıl sonra bir ilk yaşanan Keban Barajı'nda 6 milyar metreküp su tahliye edildi Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi ABD'nin kararından sonra Rusya'dan kritik hamle: Türkiye isterse SU-35 sevkiyatı yapmaya hazırız Mersin'de masaj salonuna fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:31:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]