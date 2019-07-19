Su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:42 Kaynak: İHA
'in Çamlıyayla
ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi
'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde 'Karakız
' adlı ineğinin su kuyusuna düştüğünü gören sahibi, itfaiyeden yardım istedi.
Temel Kurnaz adlı vatandaşın talebi üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu düştüğü 5 metrelik su kuyusunda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN
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