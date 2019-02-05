Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
57 dakika önce
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Şanlıurfa
'nın Bozova
İlçesinde su kuyusuna düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesine bağlı Tatarhöyük kırsal Mahallesinde yaşandı. Tarlada otlanan inek, üzeri açık bırakılan tarla sulamasında kullanılan kuyuya düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla ineği düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:38 Kaynak: İHA
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