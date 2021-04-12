Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı

MERSİN'de 90 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

MERSİN'de 90 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde Hayrettin Cengiz'e ait keçi, otladığı sırada üzeri kalas ile kapalı 60 metresi suyla dolu, 90 metre derinliğinde kuyuya düştü. Keçisini kuyudan çıkartamayan Cengiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımı ile 30 metre aşağıda su içerisinde bulunan keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Cengiz, ekiplere teşekkür etti.



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