Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
12.04.2021 00:32
MERSİN'de 90 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
MERSİN'de 90 metrelik su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde Hayrettin Cengiz'e ait keçi, otladığı sırada üzeri kalas ile kapalı 60 metresi suyla dolu, 90 metre derinliğinde kuyuya düştü. Keçisini kuyudan çıkartamayan Cengiz, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ip yardımı ile 30 metre aşağıda su içerisinde bulunan keçiyi kurtardı. Keçisine kavuşan Cengiz, ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Seçmen en çok hangi partilere mesafeli? Son ankette İYİ Parti büyük sürpriz yaptı İsrail Yayın Kuruluşu: İran'daki nükleer tesis patlamasının arkasında Mossad var İngiltere'de koronavirüse bağlı son 7 aydaki en düşük can kaybı! Sadece 7 kişi vefat etti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük