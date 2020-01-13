Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

15 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 2. Fethiye Caddesi'ndeki metruk binanın bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler ip ve merdiven yardımıyla kuyuya indi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kedi kuyudan çıkarıldı.

Murat Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kedinin sesini binanın önünden geçerken duyduğunu, kediyi kurtarmaya çalıştığını ama başaramadığını ifade etti. Bal, kedinin çıkarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:40 Kaynak: AA
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