Edinilen bilgiye göre, Arslan Mahallesi Pirlioğlu cami yakınlarında tarihi havuzlu ev içerisinde su kuyusuna yavru kedi düştüğü ihbarı üzerine olay yerine Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Su kuyusundan çıkarılan yavru kedinin tepki vermemesi üzerine itfaiye eri, kediye uzun süre kalp masajı yaptı. Bir anda miyavlayarak, kendine gelen kedi, daha sonar belediye veterineri tarafından yapılan sağlık kontrolünden sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, kedi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su kuyusuna düşen kedi kalp masajıyla hayata tutundu - Son Dakika

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