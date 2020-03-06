Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Su ve yiyecek verilen kedi daha sonra doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar, boruları birleştirerek ucuna bağladıkları tırmıkla içi boş kovayı kuyunun içine uzattı. Bir süre sonra kovanın içine giren yavru kedi, yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Zaviye Mahallesi'nde 1. Etap TOKİ Konutları içerisinde bulunan içi boş 5 metre derinliğindeki su kuyusunda yavru bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Malatya 'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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