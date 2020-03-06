Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı

6 saat önce

Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde su kuyusuna düşen yavru kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Zaviye Mahallesi'nde 1. Etap TOKİ Konutları içerisinde bulunan içi boş 5 metre derinliğindeki su kuyusunda yavru bir kedinin olduğunu gören vatandaşlar, hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, boruları birleştirerek ucuna bağladıkları tırmıkla içi boş kovayı kuyunun içine uzattı. Bir süre sonra kovanın içine giren yavru kedi, yukarı çekilerek bulunduğu yerden kurtarıldı.

Su ve yiyecek verilen kedi daha sonra doğaya bırakıldı.

Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Türkiye ve İran sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum: Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur

Son Dakika Haberleri
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı
18:55 Çok Güzel Hareketler 2'den "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" skeci!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 19:49:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Su kuyusuna düşen kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]