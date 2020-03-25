Su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen Hasan Yılmaz (79) öldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde su kuyusuna düşen Hasan Yılmaz (79) öldü.
Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi'nde oturan Yılmaz dengesini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü.
Yılmaz'ın düştüğünü fark eden yakınları durumu Malatya Büyükşehir Belediyesine iletti.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, içerisinde 10 metre su bulunan kuyudan Yılmaz'ın cansız bedenini çıkardı.
Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:53 Kaynak: AA
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