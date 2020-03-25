Su kuyusuna düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, içerisinde 10 metre su bulunan kuyudan Yılmaz'ın cansız bedenini çıkardı.

Yılmaz'ın düştüğünü fark eden yakınları durumu Malatya Büyükşehir Belediyesine iletti.

Alınan bilgiye göre, Karatepe Mahallesi'nde oturan Yılmaz dengesini kaybetmesi sonucu su kuyusuna düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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