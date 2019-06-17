Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

1 saat önce

Konya'nın Çumra ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Konya'nın Çumra ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alibeyhüyüğü Mahallesi'ndeki su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, 18 metrelik kuyuya halat yardımıyla inerek köpek yavrusunu çıkardı.
Vatandaşlar, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtaran ekibe teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Konya, İtfaiye
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