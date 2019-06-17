Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
1 saat önce
Konya'nın Çumra ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: AA
'nın Çumra
ilçesinde su kuyusuna düşen köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı. Alibeyhüyüğü
Mahallesi'ndeki su kuyusundan köpek sesi gelmesi üzerine vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD
ekipleri, 18 metrelik kuyuya halat yardımıyla inerek köpek yavrusunu çıkardı.
Vatandaşlar, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtaran ekibe teşekkür etti.
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