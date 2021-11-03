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Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

03.11.2021 18:56

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir evin, içi dolu su kuyusuna düşen ve mahsur kalan 'Mercan' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir evin, içi dolu su kuyusuna düşen ve mahsur kalan 'Mercan' isimli köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Tepecik Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerindeki bir evin, içi dolu su kuyusunda köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 'Mercan' isimli köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Mercan, ekiplerce kurulan özel aparatlar sayesinde su kuyusundan çıkarılarak sahibi Nurten Mutlu'ya teslim edildi. Köpeğine kavuşan Mutlu, ekiplere teşekkür etti.

Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye, Bodrum, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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