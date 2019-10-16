Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı

Olay, gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar 'a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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