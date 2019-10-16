Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı
Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı

Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı

1 saat önce

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen koyunu, AFAD kurtardı, System.String[]

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, AFAD tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Çiftlik ilçesinde meydana geldi. Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu halat ile kurtararak, sahibine teslim etti.


Çiftlik, Çınar, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:22 Kaynak: DHA
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