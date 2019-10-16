Su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
1 saat önce
Niğde'de su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:46 Kaynak: AA
Niğde'de su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çiftlik ilçesinde yaşayan Bayram Çınar, bahçesindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyununun kurtarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Çınar, yardımlarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.
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