Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

Su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

1 saat önce

Niğde'de su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı, System.String[]

Niğde'de su kuyusuna düşen koyun AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çiftlik ilçesinde yaşayan Bayram Çınar, bahçesindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyununun kurtarılması için AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, koyunu bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Çınar, yardımlarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.

Çınar, Niğde, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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