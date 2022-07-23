Olay, Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir koyun yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri koyunu kurtarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu kuyudan çıkartılan koyun sahibine teslim edildi. - AYDIN

Apartman yangınında dumanların arasında kalan anne ve iki çocuğu böyle kurtarıldı

Kaynak: İHA

İtfaiye, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Su kuyusuna düşen koyunun imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.