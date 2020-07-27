Su kuyusuna düşen küçük kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi itfaiye ekipleri su kuyusuna düşen kediyi, kuyuya girerek kurtardı.

Gölhisar Mahallesinde su kuyusuna düşen kediyi fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Yapılan ihbarla su kuyusunun olduğu bölgeye giden ekipler, mahallede bulunan gençlerinde yardımı ile kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri kuyuya girerek ilk olarak kendisine uzatılan torbaya küçük kediyi koydu ve kuyudan çıkarılmasını sağladı. Kuyudan çıkarılan küçük kedi koşarak uzaklaştı.

Halatla kuyuya inen itfaiye eri de dikkatli bir şekilde arkadaşları tarafından kuyudan çıkarıldı. - KIRŞEHİR