Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı

6 dakika önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, içinde su bulunmayan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ve Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekibinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı, System.String[]

İZMİR'in Tire ilçesinde, içinde su bulunmayan 30 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen tilki, itfaiye ve Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği (TAKED) ekibinin 6 saatlik operasyonuyla kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Tire'nin kırsal Gökçen Mahallesi, Üzümlük mevkisindeki 30 metre derinliğindeki kuru su kuyusuna tilki düştü. Bugün öğle saatlerinde, çevrede oyun oynayan çocuklar kuyuya düşen tilkiyi fark edip, aileleri aracılığıyla itfaiyeye bildirdi. 3 gündür düştüğü içi boş su kuyusunda mansur kaldığı sanılan tilki için filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Tire İtfaiyesi kuyunun çok derin ve güvenliksiz olması sebebiyle durumu İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. Bunun üzerine İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı Tire'ye bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Kurtarma çalışmasına  Tire Arama Kurtarma ve Eğitim Derneği de desket verdi.

Kurtarma ekipleri alınan güvenlik önlemlerinin ardından kurulan makaralı düzenek sayesinde kuyuya indi. Mahsur kalan ve kurtarma ekiplerine direnen tilki ucunda kaska bulunan bir ağ yardımıyla yakalanıp, etkisiz hale getirildikten sonra yukarı çekilerek kurtarıldı. 6 saatlik operasyonun ardından mahsur kaldığı kuyudan çıkartılan tilki, doğal ortamına bırakıldı.

İtfaiye, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
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