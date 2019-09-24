Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
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Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

2 saat önce

Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.

Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu, System.String[]

Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.


Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı. - AMASYA

Amasya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
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