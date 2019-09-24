Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
2 saat önce
Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.
Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı. - AMASYA
AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı Son dakika: Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü Boris Johnson'a büyük şok: İngiltere Yüksek Mahkemesi Parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu