Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
12 dakika önce
Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu AMASYA - Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
AMASYA - Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.
Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı.
AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Bu çekirdeğin kilosu 5 bin lira Son Dakika: İstanbul 4.6 şiddetindeki depremle beşik gibi sallandı! Deprem anı kamerada