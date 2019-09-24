Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu
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Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

12 dakika önce

Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu AMASYA - Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.

Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu


AMASYA - Amasya'da su kuyusuna düşen tosun için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu yaptı.

Alınan bilgiye göre, su kuyusuna düşen büyükbaş hayvanı gören vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, Soğukpınar mevkisinde tosunu kurtarma çalışması yaptı. Su kuyusuna inen AFAD ekipleri, tosunun beline bağladıkları halatlar sayesinde iş makinesiyle, düştüğü yerden çıkardı.

Su kuyusuna düşen tosun için kurtarma operasyonu

Amasya, AFAD, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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