Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı
2 saat önce
Amasya'da su kuyusuna düşen tosun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Amasya'da su kuyusuna düşen tosun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Soğukpınar mevkisinde Murat Baykal'a ait tosun, otlarken su kuyusuna düştü.
Baykal'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu tosunu halata bağlayıp kepçe yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı.
Kurtarılan tosun sahibine teslim edildi.
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