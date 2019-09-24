Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı

2 saat önce

Amasya'da su kuyusuna düşen tosun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Amasya'da su kuyusuna düşen tosun, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Soğukpınar mevkisinde Murat Baykal'a ait tosun, otlarken su kuyusuna düştü.

Baykal'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışma sonucu tosunu halata bağlayıp kepçe yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kurtarılan tosun sahibine teslim edildi.

Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı

Amasya, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD ve Kandilli, İstanbul'u sallayan depremin büyüklüğünü açıkladı
Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Su kuyusuna düşen tosun kepçeyle kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]