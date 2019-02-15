Son Dakika Haberleri: Su Kuyusuna Düşen Yarım Tonluk İnek, 4 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

Su Kuyusuna Düşen Yarım Tonluk İnek, 4 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

42 dakika önce

Bursa'da 10 metrelik açık su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, kurtarma ekipleri tarafından 4 saatlik operasyon sonucunda kurtarıldı.

Su Kuyusuna Düşen Yarım Tonluk İnek, 4 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı, System.String[]
Bursa'da 10 metrelik açık su kuyusuna düşen yaklaşık 500 kiloluk inek, kurtarma ekipleri tarafından 4 saatlik operasyon sonucunda kurtarıldı. Kuyuya düşen ineğin vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesinde meydana geldi. Boş arazide otlayan inek, 10 metrelik açık su kuyusuna düştü. İneğin sesini duyan vatandaşlar, önce polis ekiplerine daha sonra AFAD ekiplerine haber verdi. İneği kurtarmak için çalışma başlatan AFAD ekipleri, kuyunun ağzı dar olduğu için kuyuyu 2 metre genişletti.  Ardından bir kurtarma görevlisi kuyuya inerek vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olan ineği halat ile bağladı.  Yukarıda hazır halde bekletilen 2 kepçe yardımı ile yaralı inek yaklaşık 4 saatlik operasyonun sonunda kurtarıldı. 

Yaralı ineğe olay yerinde ilk müdahaleyi yapan AFAD ekipleri, ineğin sahibi gelmeyince yaralı ineği vücudunda kırıklar olduğu düşüncesi ile veterinere götürdü. Tedavi altına alınan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:35 Kaynak: DHA

AFAD, 3. Sayfa
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