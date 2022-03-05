Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

05.03.2022 15:48
Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de kömürlükteki su kuyusuna düşen 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Kırıkkale'de Karşıyaka Mahallesi 2293. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıddık Özcan (72), evinin kömürlüğünde bulunan su kuyusuna düştü. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Su kuyusunda çıkartılan 72 yaşındaki Özcan, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Özcan'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Karşıyaka, Kırıkkale, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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