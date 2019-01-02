Su Kuyusuna Düşen Yavru Köpeğe Afad Şefkati

Van'ın Özalp ilçesinde düştüğü su kuyusundan sağ olarak çıkarılan yavru köpek, battaniyeye sarılarak hayvan hastanesine götürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde düştüğü su kuyusundan sağ olarak çıkarılan yavru köpek, battaniyeye sarılarak hayvan hastanesine götürüldü.



İlçenin İstasyon Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan eski su kuyusundan köpek sesi geldiğini duyan İmdat Topçu, durumu hemen Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğüne bildirdi. Hemen harekete geçen AFAD ekipleri, ağzının bir kısmı kapatılan ve bir insanın geçemeyeceği kadar dar olan kuyuya, halata bağlanmış ve içerisinde köpek maması bulunan çarşafı sarkıttı. AFAD ekiplerinin titiz çalışmasının sonunda yavru köpek bulunduğu yerden çıkartıldı.



Hemen battaniyeye sarılan yavru köpek, ısınması için ekip aracının ön kısmına alındı. AFAD çalışanının kucağından düşürmediği yavru köpek, gerekli tedavisi için Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada gerekli muayenesi yapılan yavru köpeğin sağlıklı olduğu belirtildi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar

Ardahanlılar Van'a Atanan Vali Bilmez'i Eksi 16 Derecede Kuyruğa Girip Uğurladı

Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü

Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı