Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

26.07.2022 17:25

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Sat Köyü'nde meydana geldi. Kuyunun içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

YORUMLAR
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5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı 5 metrelik kuyuya düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı
Kaynak: İHA

Safranbolu, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika

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