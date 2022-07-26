Olay, ilçeye bağlı Sat Köyü'nde meydana geldi. Kuyunun içerisinde köpek sesi duyan vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan yavru köpeği merdiven yardımıyla kurtardı. Aç ve susuz olduğu belirlenen köpeğe yiyecek ve su verilirken, tedavisi için veteriner kliniğine teslim edildi.

Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı

Kaynak: İHA

Safranbolu, İtfaiye, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Su kuyusuna düşen yavru köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika

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