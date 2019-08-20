Su kuyusuna düşüp, öldü

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusunun pompasını tamir etmek isterken içine düşen Hüseyin Kalıntaş (74), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusunun pompasını tamir etmek isterken içine düşen Hüseyin Kalıntaş (74), hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında, Sahilevleri Mahallesi Demirdağ Sokak'ta meydana geldi. Süt satarak geçimini sağlayan Hüseyin Kalıntaş, evinin bahçesinde bulunan ve birkaç gündür az su vermeye başlayan kuyudaki pompayı tamir etmek istedi. Kalıntaş, pompayı tamir etmeye çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kalıntaş'ın kuyuya düştüğünü fark eden komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası Kalıntaş'ı düştüğü yerden çıkardı. Evin önünde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kalıntaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalıntaş'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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