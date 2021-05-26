SU KUYUSUNA GİREN BABA VE 2 OĞLU ÖLDÜ, İTFAİYE ERİ TEDAVİ ALTINA ALINDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, temizlemek için girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenen baba ve 2 oğlu öldü.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. Nuret Özer (73) oğulları Metin (43) ve Emre (20) ile evlerinin önünde bulunan 7 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek istedi. Temizlik için kuyuya giren baba ve oğulları uzun süre çıkmayınca yakınları durumu AFAD, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinden Mehmet Yetkin Tuluk, kuyuya girdi. İtfaiye eri dışarı çıkamayınca AFAD ekipleri tarafından gaz kontrolü yapılarak kuyuya inildi. AFAD ekiplerince Nusret Özer, Emre Özer, Metin Özer ve itfaiye eri Mehmet Yetkin Tuluk, çıkartılarak hazırda bekletilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan baba ve 2 oğlu doktorlar tarafından yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. İtfaiye erinin ise tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.