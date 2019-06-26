Son Dakika Haberleri: Su Kuyusuna Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkartıldı
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Su Kuyusuna Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkartıldı

1 saat önce

Nevşehir'de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Su Kuyusuna Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkartıldı, System.String[]

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisi inşaatının su kuyusunda yılan gören vatandaşlar durumu Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu özel bir aparat sayesinde su kuyusundan çıkarılan bir buçuk metre boyundaki yılan doğaya bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
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