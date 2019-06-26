Su Kuyusuna Giren Yılan İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkartıldı
1 saat önce
Nevşehir'de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:52 Kaynak: Bültenler
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisi inşaatının su kuyusunda yılan gören vatandaşlar durumu Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu özel bir aparat sayesinde su kuyusundan çıkarılan bir buçuk metre boyundaki yılan doğaya bırakıldı.
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