Su kuyusuna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı
1 saat önce
Nevşehir'de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:59 Kaynak: İHA
'de bir inşaattın su kuyusuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Nevşehir'in Acıgöl
ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arıtma tesisi inşaatının su kuyusunda yılan gören vatandaşlar durumu Nevşehir İtfaiye
Müdürlüğü'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu özel bir aparat sayesinde su kuyusundan çıkarılan bir buçuk metre boyundaki yılan doğaya bırakıldı. - NEVŞEHİR
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