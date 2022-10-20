Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde 2 gün önce ahır içindeki su kuyusuna düşen buzağı, sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD müdürlüğüne bağlı uzman ekip sevk edildi. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağı, ip yardımıyla kuyuya inen AFAD personeli tarafından çıkartıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, AFAD, Sur, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı - Son Dakika

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