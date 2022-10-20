2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı - Son Dakika
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2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı

20.10.2022 18:59

2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı Diyarbakır'ın Sur ilçesi ilçesinde 2 gün önce su kuyusuna düşen buzağı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesi ilçesinde 2 gün önce su kuyusuna düşen buzağı, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Yeşilli Mahallesi'nde 2 gün önce ahır içindeki su kuyusuna düşen buzağı, sahibi tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD müdürlüğüne bağlı uzman ekip sevk edildi. Yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen buzağı, ip yardımıyla kuyuya inen AFAD personeli tarafından çıkartıldı.

Buzağı sahibi, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, AFAD, Sur, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 gün su kuyusunda mahsur kalan buzağı AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı - Son Dakika

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