Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı - Son Dakika
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Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı

28.05.2022 23:01
Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir yangın ihbarına giden ekipler yangının zeytin bahçesi içindeki su kuyusundan akan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu meydana geldiğini fark etti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir yangın ihbarına giden ekipler yangının zeytin bahçesi içindeki su kuyusundan akan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu meydana geldiğini fark etti. Hemen söndürülen yangın sonrası Manisa Valiliği AFAD ekipleri tarafından yanıcı siyah sıvı madde için gerekli inceleme çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesinde jandarma ekiplerine gelen zeytin bahçesindeki yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine gitti. Saat: 20.00 sıralarında M.Y. (40/E) şahsa ait zeytin tarlasında ufak çaplı yangın çıktığı ve yangının zeytinlikte bulunan su kuyusundan çıkan siyah renkli sıvı bir maddenin tutuşması sonucu meydana geldiği görüldü. Su yerine siyah renkli yanıcı maddenin çeşmeden akmaya devam etmesi üzerine durum Manisa Valiliği Afet Koordinasyon birimine iletildi. Çıkan maddeyle ilgili Manisa Valiliği AFAD ekiplerinin gerekli incelemeyi başlatttığı açıklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Salihli, Yangın, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusunda akan siyah yanıcı sıvı incelemeye alındı - Son Dakika


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