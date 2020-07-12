Su kuyusunda boğulan çocuklar otopsi yapıldı - Son Dakika

Su kuyusunda boğulan çocuklar otopsi yapıldı

Su kuyusunda boğulan çocuklar otopsi yapıldı Boğularak hayatını kaybeden küçük çocuklar ailelerine teslim edildi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde eğlenmek üzere girdikleri su kuyusunda boğulan 7 yaşındaki 2 çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek...

Su kuyusunda boğulan çocuklar otopsi yapıldı

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Boğularak hayatını kaybeden küçük çocuklar ailelerine teslim edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde eğlenmek üzere girdikleri su kuyusunda boğulan 7 yaşındaki 2 çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ilçeye gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde yaşayan Veli Batuhan Dede ile Berkay Lafçı (7), Yukarı Çeşme mevkiinde bulunan açık su kuyusuna eğlenmek için girdi. Çocukların boğulduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden vatandaşlar, kuyudan çıkardıkları Dede ve Lafçı'yı taksiyle İhsaniye Devlet Hastanesine götürdü. 2 çocuk hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi için Afyonkarahisar devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na getirilen çocuklar burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak cenaze aracı ile defnedilme üzere Kayıhan kasabasına götürüldü. Küçük çocuklar kasabada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İhsaniye, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusunda boğulan çocuklar otopsi yapıldı - Son Dakika
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