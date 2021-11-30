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Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış - Son Dakika

Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış

30.11.2021 16:55
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış

Bartın'da cesedi su kuyusunda bulunan kadının kuyuyu çevreleyen duvara ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazdığı öğrenildi.

Bartın'da cesedi su kuyusunda bulunan kadının kuyuyu çevreleyen duvara ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazdığı öğrenildi.

Bartın'ın Gecen mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 31 yaşındaki Songül Sarı hafta sonu öğle saatlerinde evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Gidebileceği her yeri arayan aile bireyleri Sarı'ya ulaşamayınca durum emniyet ekiplerine bildirildi. Emniyet ekipleri ve aile üyelerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda Sarı'nın cansız bedenine köy yakınlarında yer alan bir tarladaki su kuyusunda ulaşıldı.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce 6 metre derinliğindeki kuyudaki su, motorlu pompalarla boşaltıldı. Daha sonra Sarı'nın halata bağlanan cesedi kuyu dışına çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Sarı'nın cansız bedeninin bulunduğu su kuyusunun duvarına ölümünden sorumlu tuttuğu aile bireylerinden üç kişinin ismini yazdığı öğrenildi.

Su kuyusunun duvarına yazılan notta ismi geçen aile bireyleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine getirildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Sarı'nın cenazesi Gecen mahallesi mezarlığındaki aile kabristanına defnedilirken olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor. - BARTIN

Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış
Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış

Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su kuyusunda cesedi bulunmuştu ardında not bırakmış - Son Dakika


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